“Sogna ancora”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani “Champions, voglia di grande Inter contro il Bayern. Il piano di Inzaghi per regalarsi il Barça in semifinale”.

E ancora: “Tedeschi sotto 2-1 e all’attacco, ci saranno spazi per il contropiede. Premio di 3 milioni per la qualificazione. La sfida Lautaro-Kane”.