Il futuro dell'Inter sarà ancora sotto il segno di Suning. Almeno stando alle informazioni dei colleghi della Gazzetta dello Sport, sulla cui prima pagina di oggi, martedì 26 luglio 2022, si legge questo titolo in taglio alto: "Zhang non lascia (ma raddoppia?). Il presidente ha ribadito di non voler vendere, il piano per contenere i costi: pregi e difetti".