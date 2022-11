"Ci siamo rotti: Pogba e Lukaku tornano nel 2023". Anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport di martedì 1° novembre 2022 presenta in taglio alto i due stop più rumorosi per quanto riguarda la Serie A, proiettandoli in ottica Mondiale. "Il calvario senza fine di due campioni - si legge ancora -. Paul dà l'addio pure al Mondiale, Romelu si ferma ancora ma spera nel Qatar".

Sulla copertina della rosea trova spazio anche il discorso legato all'impegno di Champions dell'Inter di stasera: "Prestigio (e non solo) in casa del Bayern pensando alla Juve. Da qualificata e con Gosens, Asllani e Correa".