“Viva i re”. Apre così la Gazzetta dello Sport in edicola domani in riferimento all’Argentina: “Messi e Mbappé illuminano il Mondiale”. In taglio basso spazio anche al mercato: “Il derby d’Italia si gioca a… Empoli. L’Inter va su Parisi e Balzanzi, la Juve insiste per il portiere Vicario”.