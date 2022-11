Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Neanche con Diego. Fuga da record: undicesima vittoria di fila prima della pausa mondiale. Napoli galattico: asfalta l’Udinese 3-2 e vola a +11 su Lazio e Milan. Allegri-Sarri faccia a faccia: c’è l’anti Lucio? Non soltanto Juve-Lazio per il vertice: anche l’Inter a Bergamo e il Milan contro i Viola a caccia del ruolo da guastafeste”.