"Lukaku lotta per la Juve", si legge in taglio basso sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani. "Cresce la tensione tra il belga e il club londinese, il Chelsea lo pressa ma lui rifiuta il rilancio arabo. Punta solo ai bianconeri". Spazio anche agli attaccanti: "Da Morata a Dia, il 9 è la grande ossessione".