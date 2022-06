La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 16 giugno: "Prende il volo la trattativa per il ritorno del belga. Sì del Chelsea per Lukaku-Inter. Via libera al prestito oneroso. Accordo ad un passo sulla cifra: soltanto 5 milioni la distanza tra richiesta e offerta. Fatta per Asllani. Il regista albanese arriva per 4 milioni con riscatto a 10".