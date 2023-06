E' il mercato a farla da padrone sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 20 giugno 2023. Tra i titoli in rilievo sulla copertina del quotidiano romano anche uno legato all'Inter: "Koulibaly rifiuta l'Inter per i dollari degli sceicchi", si legge a proposito della scelta ormai certa del centrale senegalese di lasciare l'Europa per approdare all'Al-Hilal.