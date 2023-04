Le pagelle di Tuttosport riguardanti Benfica-Inter consacrano la prestazione dei nerazzurri. A partire da Onana, che arriva a 7 perché "fondamentale alle fine su Gonçalo Ramos". Voto 6,5 per Darmian, con un'altra "prestazione tonica". Sette per Acerbi, che "ha il cliente peggiore, ma lo tiene a bada", addirittura da 7,5 Bastoni: "Confeziona il cioccolatino per il gol di Barella e un altro splendido cross per Dumfries".

A centrocampo 7 a Dumfries, che nel secondo tempo diventa "fondamentale in fase offensiva". Prestazione da 8 per Barella, "vivo, sempre dentro l'azione", autore di una "rete pesantissima". Sufficiente e non di più Brozovic: "Dimostra di essere cresciuto, ma al 94’ perde una palla sanguinosa che poteva costare carissimo". Partita da 7 per Mkhitaryan, "elettrico" e che "ruba molti palloni". Meno bene Dimarco, solo 5,5: " Due respinte goffe nella propria area che creano pericoli". Gosens, che lo sostituisce, arriva a 6.