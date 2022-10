Voti altalenanti nelle pagelle di Tuttosport per descrivere la prestazione di ieri sera dei nerazzurri all'Artemio Franchi. Onana guadagna la sufficienza, mentre i tre difensori raccolgono tre 5,5. Sufficienza anche per Darmian, spicca il 7,5 di Barella. Molto bene anche Mkhitaryan con 7, più che sufficiente Calhanoglu (6,5), male Dimarco che incassa un 5. Maiuscola la prova di Lautaro Martinez ("migliore in campo per distacco") che non può che prendere un bell'8. Sufficiente Correa, 7 a Dzeko.