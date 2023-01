Giudizio positivo per Maresca nella moviola del Corriere dello Sport . "Iniziata con qualche affanno ( Tomori su Dzeko è giallo pieno, poi magari bisogna gestire una partita intera ed eravamo al 2’) e qualche imprecisione ( Acerbi prende il pallone e non Messias , che fallo è?). Poi però l’andamento del match agevola l’operato di Maresca, che finisce per portarla a casa con sbavature minime".

Giusto fermare il gioco per "la zuccata Dzeko-Tomori", anche con Barella che sta andando in porta. In area due episodi, uno per lato: "Tomori in scivolata su Darmian, sfiora il pallone con il destro poi entra sul piede dell’avversario pieno, il pallone resta lì, caduta inevitabile. Domanda: avesse fischiato rigore, il VAR sarebbe intervenuto? Dimarco spinge Messias a due mani, meno evidente del precedente, ma rischioso comunque".