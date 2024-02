Il Corriere dello Sport analizza la prova di Doveri e Baroni che si sono divisi primo e secondo tempo di Lecce-Inter. Regolare la posizione di Lautaro su primo e terzo gol (in questo secondo caso per questione di millimetri), qualche dubbio sul giallo per Asllani che si ferma a diversi centimetri da Rafia, con cui il contatto è leggero.