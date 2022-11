Come si calcola il valore di un marchio di un club calcistico? Per rispondere i colleghi di Milano Finanza hanno contattato Massimo De Buglio, partner di WePartner, ricordando come nell’ultimo biennio diverse società di Serie A abbiano rivalutato il marchio sfruttando l’opportunità concessa dal legislatore italiano di farlo a condizioni contabili (18 anni di ammortamento) e fiscali (imposta del 3%) molto vantaggiose. L’ultimo a seguire questa strada strada è stato il Milan, che ha rivalutato il brand per 174 milioni di euro dopo che l’Inter lo ha fissato a 218 e il Napoli a 75, sulla base di una stima effettuata da un advisor indipendente.