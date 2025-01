Arrivano aggiornamenti riguardo la situazione dello stadio Meazza, in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, lo stadio ha bisogno di alcuni piccoli lavori di adattamento per la rassegna a cinque cerchi.

Secondo il quotidiano fremeranno quest'anno i progetti per sistemare strade e marciapiedi in vista soprattutto delle gare paralimpiche. Il fine è migliorare accessibilità e pedonabilità dei luoghi degli eventi con la riqualificazione di oltre 80 km di marciapiedi e attraversamenti. Sono già iniziati i lavori di sostituzione di ascensori e scale mobili nella metro in città.