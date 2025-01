Piovono critiche sul capo di Kristjan Asllani. Anche da La Repubblica, in un pezzo odierno nel quale si sottolinea l'imprescindibilità di Calhanoglu e la prova del giocatore albanese una volta in campo nella finale di Supercoppa. Una cinquantina di palloni toccati, quasi tutti a destinazione, ma anche la palla persa che ha portato alla punizione del 2-1 e poca cattiveria nel seguire Leao sul 3-2.

All'Inter ci si chiede ora se vale la pena aspettare la maturazione del giocatore, considerando che di recente sono stati lasciati andare giocatori più pronti come Bellanova. Nella rosa nerazzurra, si legge, se tutto gira alla perfezione la differenza tra titolari e riserve sfuma, ma alla prima serata storta vengono a galla i valori: Taremi non vale Thuram, Frattesi non ha la completezza di Barella, Darmian paga l'età, Carlos Augusto non è Dimarco. E Josep Martinez non si è ancora visto tra i pali.