Daniele Cataldo resta in carcere. È questa, nell'ambito dell'inchiesta 'Doppia Curva', la decisione de gip Domenico Santoro per quello che viene definito nelle carte un "vero e proprio luogotenente" di Luca Lucci nonché "uomo d’azione" degli ultras rossoneri "nel momento in cui occorreva reagire avvalendosi delle armi". Per il vice di Lucci è stato confermato il ruolo nell’agguato al rivale Enzo Anghinelli e negli affari criminali al San Siro. Nell’ordinanza, il gip Santoro sottolinea il "progressivo avvicinamento tra delinquenza da stadi" e clan mafiosi e i "legami tra Curva Sud e ’ndrangheta", come evidenzia oggi l'edizione di Milano de La Repubblica.