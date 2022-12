Dopo tre prestazioni sotto le righe nella fase a gironi, Denzel Dumfries si è preso il premio di MVP con due assist e un gol negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Australia. A raccontare un aneddoto sulla rinascita dell'interista in Qatar ci pensa l'edizione odierna de La Repubblica, spiegando che l'ex PSV ha "patito assai i giudizi su di lui e si è rivolto a uno psicologo dello sport con cui è in contatto da remoto anche in questi giorni". "Per me è stato molto difficile conservare la serenità", l'ammissione del giocatore.