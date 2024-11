All'ora di pranzo andrà in scena il big match Napoli e Atalanta, prima a seconda della classe attese dalla sfida del Maradona. "L’Inter proverà ad approfittare dello scontro tra due rivali per avvicinare la vetta" scrive oggi tra le sue pagine la La Repubblica in proiezione al match di San Siro contro il Venezia, in programma stasera alle 20.45. I nerazzurri al momento sono distanti 4 punti dalla vetta.