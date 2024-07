L'Hellas Verona non ha fretta di effettuare le operazioni di mercato. Ma tiene banco, sull'edizione odierna de l'Arena, la vicenda relativa a Juan Cabal, il giocatore più chiacchierato del momento in casa scaligera. L'interessa del club di Setti è di vedere accendersi un’asta per il difensore: l’Inter sembra aver messo un passo avanti rispetto alle rivali. L'operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Sogliano attende la telefonata di Ausilio per ragionare in modo più approdondito sulla trattativa.