Convincente affermazione dell'Italia contro l'Ungheria nella seconda giornata di Nations League. Protagonista Barella, con il gol che ha stappato il match, ma molto bene anche Bastoni titolare in difesa e Dimarco subentrato nella ripresa.

Gazzetta

Bastoni 6 - Se ai lati l'Italia convince, al centro mostra qualche esitazione. Bastoni se la cava, ma non è mai dominante né osa attaccare: l'unica volta non arriva d'un soffio. In crescita, ma sa fare meglio.

Barella 6,5 - Spinazzola cross, Barella gran gol da fuori: sembra l'Euro, è la Nations. Non soltanto gol. Spreca meno fiato in corse inutili, si "sente", anche se non è continuo. Peccato per il giallo.

Dimarco 6 - Come con la Germania, entra (per Spinazzola esausto) e non soffre mai problemi ambientali: spinge e crossa mai problemi ambientali: spinge e crossa come se fosse nella manovra dall'inizio. Bene.

Corsport