Lo scandalo legato alle scommesse nel calcio mette sul banco degli imputati anche Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, come riporta oggi Il Sole 24 Ore, "è stato al centro di un duro attacco da parte di diversi esponenti della Lega che ne hanno chiesto le dimissioni, insieme ai vertici della istituzioni calcistiche, come il deputato Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura".