Scontro tra Lega Serie A e Google sul tema della pirateria digitale. L'organo dei club italiani è pronto a fare causa al colosso Usa per gravi negligenze e mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 93 del 2023, come riporta Il Sole 24 Ore.

Già il 7 ottobre è stata inviata a Google Ireland una diffida che è già una domanda di indennizzo per le inadempienze di Google. Il sistema Piracy Shield, infatti, blocca domini e indirizzi, ma a Google spetta il compito di farli sparire in modo da non reiterare le condotte. Se non fosse che la collaborazione è scarsa, se non assente.

Inoltre lo scorso weekend Google ha lamentato un blocco all'operatività di Google Drive dovuto proprio al lavoro di Piracy Shield. Problema risolto in quattro ore, solerzia che a parti invertita non c'è quando arriva la sollecitazione a "deindicizzare" i domini ai cosiddetti siti "vetrina" che promuovono collegamenti allo streaming illegale. Oggi dovrebbe esserci un'audizione all'Agcom da parte proprio di Google.