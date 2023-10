Non solo Inter per Oaktree. Il fondo statunitense, come riporta oggi Il Sole 24 Ore, rilancia per il canale di Lega mettendo sul piatto una nuova offerta in cui ha alzato il minimo garantito a circa 975 milioni di euro. Il fondo californiano, assistito da Centerview Partners, vorrebbe contribuire a finanziare la realizzazione del canale: l'accordo potrebbe durare fino a 10 anni ed eventuali ulteriori investimenti da parte di Oaktree sarebbero legati al numero di abbonati.

Domani è comunque in programma una nuova assemblea di Lega in cui verrà analizzata la proposta di DAZN e Sky, arrivati ad una offerta congiunta di circa 900 milioni di euro a stagione.