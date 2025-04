Il Giorno pubblica oggi un focus sulla situazione di Inter e Milan riguardante lo stadio di San Siro. Durante la commissione consiliare di ieri pomeriggio, infatti, il centrodestra ha evidenziato che i club non hanno pagato il canone di locazione per le annate 2019-20 e 2020-21. Questo perché le due annate sono al centro di un contenzioso: i club ritengono di dovere una cifra inferiore per via della pandemia di Covid.

Come evidenziato però dalla maggioranza ieri in Consiglio, il giudizio non è ancora arrivato, anche se in primo grado il Comune di Milano ha vinto: si attende il pronunciamento del Consiglio di Stato, ma nel caso specifico la Giunta ha fatto sapere che non c'è alcuna esclusione automatica rispetto al bando per San Siro e l'area circostante. In alcuni casi, infatti, la legge esclude i privati che hanno cause aperte con il Comune.