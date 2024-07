Tra i nomi che stanno prendendo piede in questi giorni per il mercato dell'Inter c'è quello di Jaka Bijol, difensore dell'Udinese reduce da un ottimo Europeo. Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno, lo sloveno fa parte della cerchia di nomi che i nerazzurri stanno valutando assieme a Hermoso (a parametro zero) e Vasquez (dal Genoa).

Per il centrale dei friulani, però, va registrato l'interesse di due società della Bundesliga che si sono fatte avanti: Wolfsburg e Stoccarda. Da capire se entrambe faranno sul serio o si fermeranno agli iniziali sondaggi.