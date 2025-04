I tifosi nerazzurri saranno presenti allo stadio Montjuic di Barcellona per l'andata delle semifinali di Champions League tra i catalani e l'Inter. Il settore ospiti è sold out, 2.869 biglietti venduti già nei giorni scorsi attraverso i canali ufficiali del club, come si legge sul Giorno.

Erano 5.000 quando l'Inter giocò la semifinale di Champions del 2010, al ritorno, ma allora la sfida si disputò al Camp Nou.