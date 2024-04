"Alla faccia del presidente che per qualcuno sarebbe pure "assente", perso chissà dove nell'immensa Cina. Steven Zhang, l'uomo della stella, da Nanchino è vicino come mai alla sua Inter: neanche nel tempo trascorso a Milano era così attivo e dentro agli affari nerazzurri, come negli ultimi giorni di gloria". Così la Gazzetta dello Sport sottolinea l'impegno del numero uno interista, ieri "ospite" di Calhanoglu in una divertente diretta Instagram.

Risate e battute con il turco, Thuram e non solo per Steven, collegato da Nanchino. Com'è noto, ci sarà per tutti un premio di 3 milioni di euro, dopo quello di 1,5 per la Supercoppa.

"lo e Calha siamo costati meno di un caffè", gli dice Thuram "La tua macchina è costata di più! Vogliamo un regalo", ha rintuzzato Calha. Il presidente, messo all'angolo, ha ribattuto: "Tutti sanno che non è così. Sapevo che entrare in live sarebbe stato un errore".