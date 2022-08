Dopo Gianluca Scamacca, passato al West Ham. Wilfried Gnonto potrebbe diventare il secondo attaccante italiano a raggiungere la Premier League in questa sessione di mercato. Come anticipato ieri da Sky Sport, il Leeds United sta trattando con lo Zurigo, che nel 2020 ha puntato su di lui dopo il percorso con le giovanili nell’Inter. L’accordo con il giocatore c’è già, conferma la Gazzetta dello Sport, più complessa la trattativa tra la società di Andrea Radrizzani e quella elvetica, che chiede 8-10 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Si può chiudere a una cifra inferiore nei prossimi giorni ma la trattativa non è semplice.