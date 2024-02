Il viaggio in Italia di Bernd Reichart, Ceo di 'A22 Sports Management', la società che si occupa dell'organizzazione della Superlega, non sta ottenendo i risultati sperati. Anzi, secondo la Gazzetta, è stato un vero e proprio flop.

Per quanto riguarda la Serie A, la chiusura è stata netta: tutti i club incontrati hanno comunicato a Reichart che non si schiereranno contro la Uefa. Per restare a 20 squadre, il livello del torneo domestico deve restare elevato e pensare alla Superlega vorrebbe dire svilire la Serie A.

Per il momento i consensi raccolti da Reichart non sono molti. L'unica strada sarebbe quella del dialogo con la Uefa, ma a Nyon - come sottolinea la rosea - non vedono di buon occhio neppure le riunioni che attualmente leghe e club stanno avendo con A22. Lunedì nell'assemblea in via Rosellini l'a.d. Luigi De Siervo relazionerà i club sull’esito del suo incontro con Reichart, ma il comunicato diffuso mercoledì è già molto chiaro: la Serie A è contro la nuova Superlega. E lo è dal 2019...