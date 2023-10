Per non perdere altri punti "sanguinosi" come li ha definiti Inzaghi, l'Inter dovrà avere un'attitudine più saggia durante il campionato. Insomma, dalle parti di Appiano ritengono che il problema sia essenzialmente di testa, di concentrazione.

"La sfida al “Grande Torino” è la prima di un ciclo delicato che, nelle intenzioni di tutti, dovrebbe riportare i nerazzurri in vetta con atteggiamento umile e sempre concentrato - si legge sulla Gazzetta -. Su questo tasto si batte ogni giorno ad Appiano e l’argomento sarà ancora più caldo man mano che i nazionali torneranno alla base. Insomma, contro i granata Inzaghi chiede una partenza sprint: aggressione veloce e, se possibile, occasioni trasformate in gol. Ma nel secondo tempo si svilupperà davvero il piano partita: è nella capacità di gestione matura, nei nervi saldi e nelle antenne tese che si misureranno le ambizioni di Simone".