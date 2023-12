Oggi alle 12 nel sorteggio di Nyon per gli ottavi di Champions non ci saranno italiane teste di serie, ma comunque la Serie A sarà rappresentata da tre squadre: Inter, Napoli e Lazio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, le più abbordabili sono Borussia Dortmund e Real Sociedad (che però non può essere pescata dai nerazzurri e che ha fatto soffrire proprio la capolista italiana...). Le tre fortissime sono il City campione in carica, il Bayern e il Real Madrid, nonostante al momento non stiano passando un momento brillantissimo. Fortissime ma un po' meno - secondo la Gazzetta - sono l'Arsenal e il Barcellona. Poi resta il solito Atletico di Simeone.