Ieri è partita la terza e ultima settimana dell'iniziativa di Socios che coinvolge i tifosi di Inter, Juve e Milan. "Ogni giorno, da lunedì a venerdì, è costellato di giochi, sondaggi e quiz di vario tipo e a fine settimana i punti accumulati sull’app valgono un posto nella classifica generale dei possessori di gettoni digitali dell’Inter - spiega la Gazzetta dello Sport -. Più alta è la posizione in graduatoria, maggiori sono le possibilità di vedersi aggiudicato uno dei premi in palio.

I vari regali non sono noti ma, considerando complessivamente i tre club coinvolti, non mancheranno i più classici ingredienti della piattaforma di fan token: biglietti per una partita in casa, evento con una leggenda, incontro con i calciatori della prima squadra. Il concorso è stato chiamato ironicamente “Scusa amore ma…”, perché si pone il simpatico obiettivo di “salvare” i tifosi dell’Inter da una serie di impegni (dalle ore di shopping alle visite ai parenti) che incombono durante questi fine settimana, alleggeriti dall’assenza dei match di campionato".