Il caso scommesse fa tremare il calcio italiano. Al momento gli indagati dalla Procura di Torino restano tre - Fagioli, Tonali e Zaniolo - ma il timore, secondo le informazioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, è che "quest’ultimo scandalo scommesse possa allargarsi e coinvolgere più giocatori di alto livello, almeno una decina - si legge -. I nomi rimbalzano sulle chat dei tifosi, si diffondono fake news, la caccia allo scommettitore sembra sia diventata la nuova passione nazionale. Ma è necessario essere prudenti".

Ieri è spuntato anche il nome del romanista Nicola Zalewski, ad oggi non presente nel registro degli indagati di Torino né della Procura federale: il 21enne farebbe parte di una chat a tema scommesse con altri calciatori, ma sulla sua posizione mancherebbero ancora evidenze di un coinvolgimento diretto. Il più collaborativo al momento è Fagioli, che dopo essersi autodenunciato punta ad un patteggiamento che potrebbe arrivare già nella prossima settimana: in questo caso, stando all'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione verrebbe dimezzata e si potrebbero aggiungere altre attenuanti per un ulteriore sconto.