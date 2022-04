Anche oggi la Gazzetta dello Sport torna sul futuro di Alexis Sanchez, rimasto in panchine nelle ultime due partite con Juventus e Verona. Secondo il quotidiano, il cileno è sparito dai radar e questi saranno gli ultimi mesi a Milano. "Ora c’è chi dà più garanzie tecniche a Inzaghi. E che magari accetta più facilmente un’esclusione, cosa che non accade di frequente con il cileno - si legge -. Fin qui l’unica squadra che si è fatta avanti è stata il River Plate, ex club di Sanchez". L'ingaggio altissimo, però, non aiuta. E allora non si esclude la destinazione Liga spagnola.