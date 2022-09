Grande fermento per la partita più attesa di questo avvio di campionato. Per il derby questo pomeriggio, tra la vincitrice dello Scudetto e la seconda arrivata, nonché vincitrice della Coppa Italia, San Siro non potrà che essere sold-out. "In tv oltre 150 nazioni collegate, tra il pubblico tifosi di 145 nazionalità. Presenti molte celebrità, come le attrici Miriam Leone, Ludovica Frasca e Beatrice Vendramin, i cantanti Rkomi (milanistissimo) e Sangiovanni. E ancora, Simona Ventura, lo youtuber St3pNy, il tiktoker Yusuf Panseri. Molto probabile la presenza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (il Monza giocherà lunedì...) e di Matteo Salvini. Attesa una coreografia celebrativa a tema scudetto".