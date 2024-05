Tournée in Cina a forte rischio. Dopo l'avvento di Oaktree - come spiega la Gazzetta dello Sport - i piani estivi dell'Inter stanno cambiando, com'era ampiamente pronosticabile.

La tournée di fine luglio in Cina voluta da Suning, che pure avrebbe fruttato un bel cachet, è a rischio ma non ancora da escludere. L'inizio del ritiro ad Appiano, invece, verrà fissato per il 10 luglio o i giorni seguenti.