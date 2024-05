Dai 46 ai 55 milioni: questa la forbice dei premi per le squadre italiane impegnate nella prossima Champions League. Bologna a parte (posizione ovviamente peggiore vista la recente storia europea), i club nostrani percepiranno un buon bottino, con Inter e Juve a fare la voce grossa fra tutte.

Come riassume la Gazzetta dello Sport, il montepremi totale della Champions 2024-25 si avvicina a 2,5 miliardi (quasi 500 milioni più della coppa precedente). La cifra va divisa in tre voci: 1) Partecipazione: 670 milioni; 2) Risultati: 950 milioni; 3) Market pool più ranking storico: 850 milioni.

Mancano ancora alcune qualificate che possono alterare la classifica, Roma compresa, ma una stima sommaria è già possibile ottenerla come si legge sulla rosea. L'Inter si aggira sui 53 milioni, affiancata dalla Juve con la stessa cifra. Un po' meno l'Atalanta che dovrebbe incassare sui 50 milioni. Per il Milan c'è una previsione di 46 milioni. Il Bologna, al debutto in coppa nei tempi recenti, con parametri più bassi, si aggira sui 27 milioni. Se la Roma si qualifica, grazie al suo eccellente ranking Uefa avrà circa 55 milioni (e toglierà qualcosina alle altre italiane che scalerebbero di un posto).