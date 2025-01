"Praga ispira, scrittori e cannonieri. Nella città di Franz Kafka, il ceco più famoso di sempre, Lautaro Martinez si è guadagnato il suo pezzo di storia e ha aggiunto un’altra pagina al suo romanzo infinito con l’Inter: da queste parti, nel novembre del 2019, il Toro aveva firmato la prima e unica doppietta in Champions, mettendo al tappeto lo Slavia Praga e ieri, di fronte alle maglie granata dello Sparta, è stata ancora magia". Così la Gazzetta dello Sport sulla prestazione del capitano nerazzurro, ancora decisivo come in tutto questo inizio di 2025.

Il senso del gol, con il nuovo anno, è tornato quello... vecchio. I numeri parlano chiarissimo in tal senso e - come sottolinea la rosea - la perla che ieri sera ha sbancato lo stadio dello Sparta è uno spot della condizione ritrovata: in quel pallone schiacciato sotto la traversa sfruttando il cross di Bastoni c’è tutto il meglio del capitano. Coordinazione, senso del gol e del gioco, perché quell’azione l’ha avviata lui, prima di appostarsi sul secondo palo e colpire.