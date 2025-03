Con Dybala che ha già terminato la stagione, la quota qualità-personalità sarà sulle spalle di Lorenzo Pellegrini. Eppure il futuro del capitano della Roma è ancora tutto da scrivere e, dopo essere stato vicino all'addio a gennaio, non è ancora detto che sarà nella Capitale anche la prossima stagione.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, nelle ultime 9 gare di campionato arriverà la svolta, in un senso o nell'altro. Anche perché c'è da capire se e come verrà affrontato il discorso rinnovo col contratto in scadenza a giugno 2026. "A oggi, infatti, il domani prevede una probabile separazione, con Inter e Napoli che si sono già fatte sentire nei mesi scorsi e sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte - si legge -. Pellegrini, però, in cuor suo spera sempre che qualcosa possa davvero cambiare e che possa ancora una volta a riprendersi la Roma. Perché in questi anni ha sempre vissuto sulla graticola, con tante gente che lo ha accusato di non avere lo spessore di Totti o De Rossi o anche solo di guadagnare troppo in proporzione al suo valore. Pellegrini ha spesso risposto sul campo, con gol e assist, ma anche con prestazioni di alto livello".