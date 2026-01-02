Il Corriere della Sera, come gli altri quotidiani oggi, punta sul nome di Joao Cancelo per la fascia destra dell'Inter. Secondo quanto riportato, però, tra i dirigenti poco convinti dell'operazione ci sarebbe Piero Ausilio, che preferirebbe difendere l'operazione Luis Henrique fatta in estate. Con l'arrivo del portoghese, ovviamente, il braasiliano avrebbe molto meno spazio.

All'interno del club non tutti sono però insensibili alla possibilità di prendere un giocatore dal carattere discutibile, ma certamente già pronto ed efficace. Resta in piedi anche lo scoglio dei 15 milioni di euro di ingaggio per il quale servirebbe un contributo degli arabi. 

Data: Ven 02 gennaio 2026 alle 10:06
