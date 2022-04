Non si ferma l'ondata nerazzurra. Dopo i 74.508 spettatori a San Siro per il derby di Coppa Italia, che ha fatto registrare il nuovo incasso record della storia della manifestazione, sfondando il tetto dei 4 milioni e 150mila euro, e dopo i 74.947 spettatori contro la Roma di Mourinho, San Siro si prepara a un nuovo sold-out contro l'Empoli, prossimo impegno casalingo dei campioni d'Italia: nonostante il calcio d'inizio fissato alle ore 18.45 di venerdì 6 maggio, sono già stati venduti oltre 60mila biglietti. E - come conferma la Gazzetta dello Sport - il popolo interista non lascia sola la squadra neppure in trasferta: ufficialmente oggi saranno in 2.500 a Bologna e in 1.300 domenica 1° maggio a Udine, ma non è possibile calcolare il resto dei tifosi nerazzurri presenti nei settori neutri dello stadio. Approssimativamente, al Dall'Ara così come alla Dacia Arena dovrebbero essere almeno 6-7mila.