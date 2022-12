André Onana torna a casa. "Dopo la cacciata dal Mondiale del presidente federale (e amico) Samuel Eto’o, oggi il camerunese risbarca in città. Da venerdì allenamento alla Pinetina in cui troverà pure Correa, D’Ambrosio e Darmian". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiorna sugli spostamenti del portiere nerazzurro dopo le vicissitudini in nazionale.