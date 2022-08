Anche La Gazzetta dello Sport conferma la notizia circolata nella giornata di ieri: Nikola Milenkovic è sempre più vicino alla permanenza all Fiorentina. "Il club di Commisso ci crede e l’incontro tra i dirigenti ed il procuratore del difensore, Fali Ramadani, ha segnato un altro passo verso il sorriso di Italiano - scrive il giornale -. Considerato quanto l’allenatore punti sul serbo. La parola fine non può essere ancora messa visto il tenore dei club che sono interessati in Italia (Inter e Juve), Spagna (Siviglia), Inghilterra (Arsenal), solo per fare alcuni nomi. Ma il tempo sta passando ed i giorni per vedere una soluzione diversa sono sempre meno con il club che ha concesso ancora qualche ora (inizio prossima settimana?) per poi definire la situazione".