Retrocessione in Serie B per un turno per Luigi Nasca, ieri il VAR di Inter-Verona. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo "specialista" del monitor paga il mancato richiamo a Fabbri in occasione del gol del 2-1 di Frattesi ma non solo: è tutto l'anno che "inciampa", a partire da Juve-Bologna e da quel rigore più rosso non visto nel contatto tra Iling Junior e Ndoye in area bianconera.

E Michael Fabbri? L’arbitro di Inter-Verona è stato non-impeccabile ma meno colpevole di Nasca: dire che verrà fermato è troppo, magari entrerà nella turnazione che Rocchi fa sempre ad ogni giornata secondo la rosea.