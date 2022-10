Il ritorno di José Mourinho a Milano è uno degli argomenti trattati oggi da La Gazzetta dello Sport . Lo Special One non sarà seduto sulla panchina di San Siro perché squalificato, ma anche dalla tribuna le emozioni per lui saranno tante. Secondo la rosea c'è da scommettere sul fatto che oggi arriverà il momento, all’inizio o forse alla fine della partita, "in cui l’uomo di Setubal avrà la pelle d’oca e cercherà nella bolgia di San Siro una spugna qualunque da gettare in quel ring dannato per quanto lo sovrasta".

"Oggi in tribuna a San Siro il re sarà nudo - scrive la rosea in un passaggio -. Mou, uno dei sessantamila. E, per quanto si sforzerà di serrare la sua maschera da duro, fegato, cuore, testa e polmoni faranno a cazzotti tra di loro. E tutto sarà caos. Nel cranio speciale del nostro, nel frattempo imbiancato, le cose si affolleranno come in un alveare e non sarà facile. Alla fine, vorrà vincere perché questa è la sua natura, sapendo che in ogni caso la sconfitta non farà troppo male".