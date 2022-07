Il nuovo Monza parla italiano. "In attesa di abbassare il numero dei presenti, i giocatori avranno in questi giorni di ritiro Villa Boffalora a Lesmo come dimora - scrive La Gazzetta dello Sport -. La stessa dove ieri sera l’a.d. Adriano Galliani ha cenato con la squadra per dare il benvenuto alla nuova stagione. Insieme con loro anche Stefano Sensi che ieri ha svolto le visite mediche e oggi verrà annunciato come un nuovo giocatore del Monza". Dopo Andrea Ranocchia, Alessio Cragno e Andrea Carboni, i brianzoli mettono a segno il quarto acquisto italiano. Nel mirino ci sono anche Samuele Birindelli, Antonio Candreva, Matteo Pessina e Andrea Petagna.