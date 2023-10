Manca un mese al Derby d'Italia che potrebbe valere il primo posto, ma intanto la sfida Juve-Inter è tornata già ad accendere la fantasia degli appassionati di calcio italiani. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, quella tra nerazzurri e bianconeri è una sfida totale, tornata in auge anche a livello di seguito: picchi di share in tv e stadi pieni. Il Meazza è sempre sold-out, che si tratti di Champions o di campionato poco conta; lo Stadium, invece, ha patito un'estate piena di dubbi (si parla di appena 16mila abbonati), ma ora l'entusiasmo sta tornando.

Sui social la Juve resta al comando - come sottolinea la rosea -, ma l'Inter è in netta rimonta da quando Zhang è diventato presidente. E sono in crescita pure i tifosi in giro per il mondo: gli Inter Club sono in totale 980 (850 in Italia), con oltre 180mila iscritti e 67 nazioni rappresentate. La Juve nel mondo, invece, si ferma a 528 (398 in Italia). "Sulla via per lo scudetto, è tornato il derby d’Italia", si legge sulla Gazzetta.