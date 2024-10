Scelte le sedi, ma le polemiche non terminano e coinvolgono anche il prossimo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa. "Abbiamo la sensazione che il calcio stia cominciando a divorare se stesso", ha detto ieri Umberto Calcagno, presidente Aic come ricorda la Gazzetta.

Dodici stadi in undici città, non otto come era stato previsto, e si giocherà anche sulla costa Ovest, con ulteriori differenze di fuso rispetto all’Europa e all’eventuale diretta tv. Diversi ancora i nodi da sciogliere per questo nuovo format voluto fortemente dal presidente Gianni Infantino.

In particolare, resta però da concordare, e mettere sotto contratto, la copertura televisiva che dovrà assicurare ricchi introiti. Come sottolinea la rosea, sono già scaduti i termini per presentare i “bid” per i diritti in mezzo mondo, le Americhe, l’Asia, il territorio Mena (Medio Oriente e Nordafrica). E dalle tv la Fifa aveva messo in conto di ricavare circa 4 miliardi di dollari, il doppio dei 2 miliardi di spese previsti nel budget iniziale.

A dicembre il sorteggio dei gironi che vedrà protagoniste anche le italiane Inter e Juve.