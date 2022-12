Oggi è in Qatar c'è in palio il terzo posto del Mondiale, con Croazia e Marocco pronte a sfidarsi per un posto sul gradino più basso del podio. Come conferma La Gazzetta dello Sport mancherà Marcelo Brozovic che ha un problema ai flessori della coscia sinistra: una notizia importate in chiave Inter. Dalic dovrebbe lanciare Majer in un 4-2-3-1 con Modric e Kovacic mediani.