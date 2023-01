Mercoledì, al King Fahd International Stadium di Riad, sarà solo la seconda finale di Supercoppa italiana della storia tra Milan e Inter dopo quella del 6 agosto 2011: in quell’occasione, i rossoneri di Massimiliano Allegri vinsero 2-1 in rimonta grazie alle reti di Zlatan Ibrahimovic e Kevin Prince Boateng che ribaltarono il vantaggio di Wesley Sneijder. In generale, questa sarà la terza finale in cui le milanesi si affrontano, inclusa quella di Coppa Italia del 1977 (vinta dai rossoneri 2-0). .